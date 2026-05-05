Американский президент Дональд Трамп заявил, что США предложили Китаю перенаправить их нефтяные танкеры к Соединенным Штатам вместо стран Персидского залива. Такое заявление Трамп сделал, отвечая на вопрос журналиста во время брифинга в Белом доме.

«Они получают около 60% своей нефти из Ормузского пролива. Он (председатель КНР Си Цзиньпин. — ред) вел себя очень уважительно. Китай не бросал нам вызов. Мы предложили отправить эти суда в США. Я выступил с предложением отправить их суда в Техас, Луизиану и на Аляску, которая совсем рядом с ними», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что на встрече с Си у него будет одна тема для обсуждения — война США с Ираном.