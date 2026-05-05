Казахстан планирует прекратить поставки электроэнергии из России с 2027 года в связи с развитием своих энергомощностей.

Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов, передает ТАСС.

По его словам, если в конце 2026 года — начале 2027 года Казахстан введет все плановые энергетические объекты, то в следующем году страна сможет не покупать российскую электроэнергию. Таким образом чиновник ответил на вопрос журналистов о том, какой объем электроэнергии закупит Казахстан у РФ в текущем году.

Казахстан в последние годы ежегодно закупает электроэнергию у России из-за недостатка собственных мощностей.