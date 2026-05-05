В Грузии старутет масштабное обновление железной дороги для усиления «Среднего коридора».

В планах «Грузинской железной дороги» приобретение около 50 локомотивов и 1 500 вагонов; увеличение веса перевозок и количества вагонов; закупка 10 новых пассажирских поездов, ремонт пассажирских станций и платформ.

«Последние глобальные события показали уязвимость традиционных маршрутов и необходимость новых надежных коридоров, что придало особое значение «Среднему коридору». Благодаря активному международному сотрудничеству с Азербайджаном, странами Центральной Азии и Китаем «Средний коридор» уже формируется как реальная и конкурентоспособная альтернатива глобальной торговле», — говорится в информации компании.