Обнародован прогноз погоды на 6 мая.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в отдельных районах возможны дожди и грозы. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11–14° тепла, днём 15–19° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–80%, днём — 60–65%.

В некоторых районах страны ожидаются периодические осадки. Местами они будут интенсивными и сильными, возможны грозы, град, а в горных районах — снег. К вечеру в большинстве районов осадки прекратятся. В отдельных местах возможны туманы. Будет дуть умеренный западный ветер, местами с усилениями.

Температура воздуха составит ночью 9–13° тепла, днём 15–20° тепла, в горах ночью 2–7° тепла, днём 8–13°, местами до 15–18° тепла.