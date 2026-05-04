Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия проходящей в Приморском национальном парке в рамках проекта Explore Azerbaijan with IDEA выставки под названием «По следам азербайджанской природы».

На выставке представлены фотографии 30 видов фауны, запечатленных фотографом и видеографом проекта Салехом Бахшиевым в различных национальных парках Азербайджана. Большая часть представленных видов фауны занесена в «Красную книгу» Азербайджана.

Выставка, организованная по инициативе Лейлы Алиевой, проводится при партнерстве Общественного объединения IDEA, Управления Приморского бульвара и Бакинского зоологического парка. В рамках выставки, которая продлится один месяц, жители города и гости столицы получат возможность поближе ознакомиться с фотографиями, отражающими богатое биоразнообразие Азербайджана.