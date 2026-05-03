Предложение об условиях прекращения военного конфликта, которое Иран направил США, навряд ли окажется приемлемым, заявил президент США Дональд Трамп.

«Вскоре я рассмотрю план, который Иран только что направил нам, но не могу представить, что он окажется приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Ранее стало известно, что власти Ирана направили США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями для завершения конфликта.