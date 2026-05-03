Власти Ирана направили США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями для завершения конфликта, сообщают иранские агентства Fars и Tasnim.

Документ был передан пакистанской стороне в рамках продолжающегося обмена сообщениями между Тегераном и Вашингтоном и стал ответом на предложение США, состоящее из девяти пунктов. Отмечается, что в нем изложены ключевые позиции Ирана по условиям завершения конфликта и предложена дорожная карта урегулирования.

По данным Tasnim, Иран настаивает на необходимости решения ключевых вопросов в течение 30 дней вместо предложенного США двухмесячного прекращения огня и делает акцент на «окончании войны» вместо продления перемирия.

План Ирана включает в себя вопросы гарантий ненападения, вывода американских военных сил из приграничных районов, снятия морской блокады, разморозки иранских активов, выплаты компенсаций, отмены санкций и прекращения боевых действий на всех направлениях, включая Ливан, пишет агентство. Также упоминаются предложения по механизму регулирования ситуации в Ормузском проливе.

Передача документа состоялась после прохождения внутренних процедур согласования в государственных органах Ирана, отмечает Fars.

По данным обоих агентств, Иран ожидает официального ответа США на свои предложения.