Община Западного Азербайджана (ОЗА) организовала международную конференцию на тему «Устойчивый мир и право беженцев на возвращение: роль международного права».

Как сообщили в ОЗА, в мероприятии приняли участие политики, юристы, учёные и международные эксперты из разных стран.

Член Милли Меджлиса, председатель Женского совета ОЗА Мелахет Ибрагимгызы, выступившая в качестве модератора, профессор Бакинского государственного университета, председатель Правовой комиссии ОЗА Захид Джафаров и депутат Ризван Набиев обратили внимание на то, что права беженцев на возвращение является актуальным вопросом международной повестки.

В рамках конференции были организованы три панельные сессии на темы «Устойчивый мир и право беженцев на возвращение: роль международного права», «Коллективное возвращение и нормативный пробел в международном праве» и «Гендерная справедливость и устойчивый мир: право женщин на возвращение».

На мероприятии широко обсуждались вопросы обеспечения устойчивого мира, защиты права беженцев на возвращение в рамках норм международного права, существующие вызовы и нормативные пробелы в этой области, а также гендерные аспекты.