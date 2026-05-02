Количество прямых авиарейсов между Азербайджаном и Пакистаном увеличилось до 10 в неделю. Об этом сообщил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов в публикации в социальной сети X.

По его словам, расширение авиасообщения стало возможным после запуска новых прямых рейсов авиакомпании Airblue по маршруту Лахор — Баку. Дипломат отметил, что этот шаг является важным этапом в развитии двусторонних отношений и укреплении транспортной связанности между двумя странами.

Ранее посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин сказал, что запуск прямых рейсов Airblue из Лахора в Баку, способствует развитию деловых и туристических связей.