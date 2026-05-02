Азербайджан официально объявлен национальным партнёром международных образовательных соревнований EAISO и EAIMO, которые ориентированы на развитие знаний в сфере науки, технологий, инженерии и математики (STEM).

Согласно заявлению организаторов, сотрудничество предусматривает интеграцию Азербайджана в систему глобальных академических соревнований, а также расширение участия школьников и студентов страны в международных интеллектуальных конкурсах.

Отмечается, что партнёрство направлено на укрепление образовательных связей между странами Восточной Азии и регионом Каспия, а также на развитие программ по выявлению и поддержке одарённой молодёжи.

В рамках сотрудничества планируется расширение возможностей для подготовки участников, проведение отборочных этапов и участие азербайджанских школьников в международных олимпиадах по математике и естественным наукам.