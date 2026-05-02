Следственные органы и суды Азербайджана будут определять разумное распределение времени между собой для обеспечения объективного рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в виде ареста.

Конституционный суд дал Милли Меджлису соответствующие рекомендации.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, для принудительного получения сведений, составляющих личную, семейную, государственную, коммерческую или профессиональную тайну, включая информацию о финансовых операциях, состоянии банковских счетов и уплате налогов, как правило, требуется получение судебного решения.

Ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продлении срока задержания, проведении оперативно-розыскного мероприятия и о неотложном проведении следственного действия, предусмотренного в вышеуказанном абзаце, рассматриваются в течение 24 часов с момента их поступления в суд, а другие ходатайства – в течение 48 часов.

Согласно новому решению, 24-часовой срок, установленный судом для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, упомянутых в вышеуказанном абзаце, не является дополнительным сроком, а содержится в 48-часовом сроке задержания лица в качестве подозреваемого, установленном тем же Уголовно-процессуальным кодексом.

Милли Меджлису рекомендовано установить между следственными органами и судами разумное распределение времени в рамках 48-часового срока для объективного и всестороннего расследования вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и усовершенствовать законодательство в этом направлении.