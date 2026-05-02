Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса отправились в Лачин, где они ознакомятся с ходом восстановительных работ в городе, а также посетят открывшиеся предприятия и музеи.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сопровождает представителей иностранного дипкорпуса в поездке на освобожденные территории.

nbsp;