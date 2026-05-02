Администрация президента США Дональда Трампа планирует закрыть Гражданско-военный координационный центр, расположенный вблизи сектора Газа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что Центр занимался мониторингом режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, а также координацией гуманитарных поставок в сектор Газа.

По данным агентства, решение связано с тем, что предложенный Трампом план ближневосточного урегулирования фактически зашел в тупик. Среди причин называются продолжающиеся удары Израиля после объявления перемирия, а также отказ ХАМАС сложить оружие.

Источники агентства утверждают, что центр не смог выполнить возложенные на него задачи. Ожидается, что его функции могут быть переданы Международным стабилизационным силам.

Кроме того, американское военное присутствие в районе будет существенно сокращено: численность персонала снизится со 190 до 40 человек. Вместо части военных к работе планируется привлечь гражданских специалистов из других стран.

Собеседники агентства также отметили, что усилия Вашингтона по восстановлению Газы фактически были приостановлены после начала совместной американо-израильской военной кампании против Ирана.