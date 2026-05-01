В связи с ремонтными работами на улицах и проспектах столицы до 4 мая изменяются схемы движения некоторых маршрутов.
Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Маршрут №4 (в направлении станции метро Нариман Нариманов):
ул. Рашида Бейбутова – ул. Физули – ул. Самеда Вургуна – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Хана Шушинского.
В обратном направлении: проспект Азадлыг – ул. М. Миргасымова – ул. братьев Мардановых – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – проспект Азадлыг.
Маршрут №20 (в направлении Детской клинической больницы):
ул. Рашида Бейбутова – ул. Физули – ул. Самеда Вургуна – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Хана Шушинского – ул. Энвера Гасымзаде – ул. Джейхуна Гаджибейли – ул. М. Миргасымова (конечная остановка).
В обратном направлении: ул. М.Миргасымова (конечная) – ул. братьев Мардановых – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – проспект Азадлыг.
Маршрут №61 (в направлении 9-го микрорайона):
ул. Рашида Бейбутова – ул. Физули – ул. Самеда Вургуна – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Джейхуна Гаджибейли – ул. М. Миргасымова – ул. Самеда Вургуна.
Маршрут №83 (в направлении станции метро Гянджлик):
ул. Самеда Вургуна – ул. Миресадуллы Миргасымова – ул. братьев Мардановых – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Джейхуна Гаджибейли – проспект Вагифа.
В обратном направлении: ул. Джейхуна Гаджибейли – ул. М.Миргасымова – ул. Самеда Вургуна.
Маршрут №85 (в направлении станции метро 28 Мая):
проспект Азадлыг – ул. М.Миргасымова – ул. братьев Мардановых – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – проспект Азадлыг.
В обратном направлении: ул. Физули – ул. Самеда Вургуна – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Хана Шушинского.
Маршрут №88 (в направлении станции метро Дернегюль):
ул. Рашида Бейбутова – ул. Физули – ул. Самеда Вургуна – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Хана Шушинского.
В обратном направлении: проспект Азадлыг – ул. М.Миргасымова – ул. братьев Мардановых – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – проспект Азадлыг.
Маршрут №88А (в направлении станции метро Азадлыг просп.) Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Джейхуна Гаджибейли.