В связи с ремонтными работами на улицах и проспектах столицы до 4 мая изменяются схемы движения некоторых маршрутов.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Маршрут №4 (в направлении станции метро Нариман Нариманов):

ул. Рашида Бейбутова – ул. Физули – ул. Самеда Вургуна – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Хана Шушинского.

В обратном направлении: проспект Азадлыг – ул. М. Миргасымова – ул. братьев Мардановых – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – проспект Азадлыг.

Маршрут №20 (в направлении Детской клинической больницы):

ул. Рашида Бейбутова – ул. Физули – ул. Самеда Вургуна – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Хана Шушинского – ул. Энвера Гасымзаде – ул. Джейхуна Гаджибейли – ул. М. Миргасымова (конечная остановка).

В обратном направлении: ул. М.Миргасымова (конечная) – ул. братьев Мардановых – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – проспект Азадлыг.

Маршрут №61 (в направлении 9-го микрорайона):

ул. Рашида Бейбутова – ул. Физули – ул. Самеда Вургуна – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Джейхуна Гаджибейли – ул. М. Миргасымова – ул. Самеда Вургуна.

Маршрут №83 (в направлении станции метро Гянджлик):

ул. Самеда Вургуна – ул. Миресадуллы Миргасымова – ул. братьев Мардановых – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Джейхуна Гаджибейли – проспект Вагифа.

В обратном направлении: ул. Джейхуна Гаджибейли – ул. М.Миргасымова – ул. Самеда Вургуна.

Маршрут №85 (в направлении станции метро 28 Мая):

проспект Азадлыг – ул. М.Миргасымова – ул. братьев Мардановых – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – проспект Азадлыг.

В обратном направлении: ул. Физули – ул. Самеда Вургуна – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Хана Шушинского.

Маршрут №88 (в направлении станции метро Дернегюль):

ул. Рашида Бейбутова – ул. Физули – ул. Самеда Вургуна – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Хана Шушинского.

В обратном направлении: проспект Азадлыг – ул. М.Миргасымова – ул. братьев Мардановых – ул. Аббасгулу ага Бакиханова – проспект Азадлыг.

Маршрут №88А (в направлении станции метро Азадлыг просп.) Аббасгулу ага Бакиханова – ул. Джейхуна Гаджибейли.