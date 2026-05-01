В связи с Бакинским марафоном 3 мая будет временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов в столице.

Об этом заявили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Ограничения затронут маршруты № 1, 2, 4, 7A, 7B, 10, 11, 13, 20, 21, 24, 30, 32, 36, 38, 46, 49, 71, 72, 88A, 93, 120, 120E, 125, 145, 177, 184, а также линии E1, H1 и M8.

В частности, маршруты №1 (в направлении станции метро «Нефтчиляр») и H1 (в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев) будут курсировать по проспекту Азадлыг – улице Физули – улице Рашида Бейбутова – улице Сулеймана Рагимова – проспекту Хатаи – основной проезжей части проспекта Гейдара Алиева.

Маршрут №2 будет следовать по улицам Рашида Бейбутова – Сулеймана Рагимова – проспекту Хатаи – улице Ахмед бека Агаоглу – улице Тебриз – улице Ахмеда Раджабли.

Маршруты №4, 10 и 88A завершат движение на улицах Диляры Алиевой и 28 Мая (парк Самеда Вургуна) и будут работать частично, не заезжая в Бакинский белый город.

Маршруты №7A, 7B, 11, 24, 71 и 93 будут организованы по основной части проспекта Зии Буниятова (путепровод).

Маршруты №13 и M8 будут курсировать по основной части проспекта Гейдара Алиева.

Для маршрутов №20, 21, 30, 32, 46, 49, 72, 120 и 120E конечной остановкой станет проспект Ходжалы (станция метро «Хатаи»). При этом они не будут заезжать к станции метро «28 Мая» и в торговый центр «Сядяряк».

Маршруты №36, 145 и 184 завершат движение на боковой проезжей части проспекта Гейдара Алиева (станция метро «Кёроглу»).

Маршрут №38 будет начинаться с улицы Самеда Вургуна и завершаться на улице Ага Неметуллы, при этом не заезжая в поселок Кешля.

Маршрут №125 (в направлении станции метро «28 Мая») будет следовать по улице Рашида Бейбутова – улице Шамси Бадалбейли – проспекту Азадлыг.

Маршрут №177 будет курсировать до дороги Бильгя – Пиршаги (территория «Сады Лагич»).

Маршрут E1 будет организован по улицам Рашида Бейбутова – Сулеймана Рагимова – проспекту Хатаи – основной проезжей части проспекта Гейдара Алиева.