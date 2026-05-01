В социальных сетях распространилась информация о якобы массовом отравлении в школе №257, расположенной в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили в учебном заведении в ответ на запрос Qafqazinfo, инцидент произошёл 1 мая. После использования влажных салфеток у нескольких учеников пятого класса появилась аллергическая реакция на руках.

Отмечается, что администрация школы незамедлительно вызвала скорую помощь. Школьники были осмотрены на месте, им оказали необходимую медицинскую помощь. Также руководство уведомило соответствующие государственные органы и родителей учащихся. В настоящее время состояние детей оценивается как нормальное.

В TƏBİB сообщили, что около 15:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из школы №257 Хатаинского района Баку. Причиной обращения стала аллергическая реакция, вызванная влажной салфеткой.

На место была направлена бригада скорой помощи, которая оказала первую медицинскую помощь семи пострадавшим на месте.

В пресс-службе Министерство внутренних дел Азербайджана заявили, что информация о происшествии поступила в полицию после того, как один из учеников принёс в школу влажные салфетки, вызвавшие аллергическую реакцию.

В Хатаинском районном управлении полиции начато разбирательство. Салфетки изъяты и направлены на соответствующую экспертизу. Расследование продолжается.

