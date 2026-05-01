Иран передал Пакистану, который выступает посредником в диалоге между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для переговоров с США.

Об этом сообщает IRNA.

Сообщается, что представитель МИД Ирана Исмаил Бегаи подчеркнул накануне, что приоритетом для Тегерана в переговорах с США является прекращение войны и достижение устойчивого мира.

Напомним, что в ходе прямых переговоров между США и Ираном, состоявшихся в прошлом месяце, прогресса достигнуто не было.

Пакистан продолжает играть роль посредника между Ираном и США.