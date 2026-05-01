Минная угроза остается серьезным вызовом для Азербайджана. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

«Это (мины — ред.) скрытая угроза, заложенная в земле на этих территориях. Как вы можете видеть, здесь красивая природа, но, к сожалению, у нас нет доступа к ряду районов из-за минной угрозы», — сказал он, отметив, что более 1,5 миллиона мин были установлены на этих территориях в период оккупации азербайджанских земель.

Гаджиев уточнил, что минами загрязнены почти 12–13% территории Азербайджана.

«Каждый год выделяются значительные финансовые ресурсы (на разминирование — ред.), однако эта работа требует большого человеческого мужества. Иного пути нет — только специалисты выходят на местность и проводят разминирование вручную, буквально шаг за шагом», — отметил он (цитата по Репорту).

Гаджиев напомнил, что с 2020 года число погибших и раненых в результате подрыва на минах продолжает расти.

«По состоянию на сегодня более 450 граждан Азербайджана погибли или получили ранения в результате подрыва на минах», — сказал он.