Цифра расходов США на военную операцию против Ирана, названная Пентагоном, занижена в два раза. Об этом, комментируя военные возможности Соединенных штатов в беседе с Minval Politika, заявил российский военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Отметим, что исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст во время слушаний в профильном комитете палаты представителей заявил, что на данный момент США потратили на военную операцию против Ирана 25 миллиардов долларов. По словам эксперта, значительная часть средств была выделена на боеприпасы.

Между тем Клинцевич отметил, что в настоящее время президент США Дональд Трамп, получил достаточно болезненный урок от наземной операции на территории Ирана по спасению летчиков.

«Прямо классическая наземная операция с разворачиванием полевого опорного пункта–лагеря на земле. По некоторым оценкам, он как раз находился на расстоянии 50 км от Исфахана — удобное место, куда можно высаживать спецназ, вертолеты для того, чтобы вывозить оттуда емкости с обогащенным ураном. Но наземные военные подразделения Ирана дали серьезное сопротивление, потому что американцы задействовали там более 100 единиц военной воздушной техники, бросили на земле очень много техники, сожгли: часть иранцы сожгли, часть — сами американцы. После этого Трамп принял решение не проводить наземную операцию», — сказал эксперт.

В настоящее время, по его словам, идет снижение уровня милитаризации региона. По имеющейся информации, один из авианосцев уходит на свою базу в США, один из самых новых и крупнейших авианосцев.

«Тем не менее Трамп выбрал морскую блокаду. Даже ракетные удары сейчас не рассматриваются по нескольким причинам: во-первых, это вызовет ответные действия Ирана. Мы понимаем, что Иран наращивает возможности и сохранил в своих подземных сооружениях, базах хранения достаточно серьезный ракетно-дроновый потенциал, который может противостоять не только американским базам, которые существенно поредели, но и оставшейся гражданской инфраструктуре. Это может сильно дестабилизировать весь регион и ударить по Америке, как по гаранту безопасности этого региона. Поэтому Трамп выбирает морскую блокаду», — отметил Клинцевич.

Но это тоже проблема, потому что Трамп может перенаправить часть потоков по сухопутному коридору.

«Итого: Трамп имеет очень серьезное внутреннее напряжение. Демократические сенаторы сейчас терзают Пентагон, терзают Трампа, и явно сумма, озвученная Пентагоном в 25 млрд долларов, занижена до половины. Там речь идет о 50 млрд, может быть, даже о 60 млрд потраченных средств. Я не исключаю, что комиссии Сената США будут пытаться провести аудит министерства войны, в котором давно не проходили полноценные проверки. Я не исключаю, что будут выдвинуты обвинения, в том числе в военных преступлениях, против командующих. Как минимум против адмирал Чарльза Брэдфорда Купера, командующего Центральным командованием США (CENTCOM). Это все закончится для Трампа не очень хорошо. Более того, Иран не отпустит Ормузский пролив как точку, где он взымает плату за проход, потому что он тем самым компенсирует нанесенный ему коалицией ущерб», — заявил собеседник.

Он добавил, что пока на самом деле с иранской точки зрения все выглядит более лаконично и понятно, чем у американцев: у США поджимают сроки, поджимает финансирование, поджимает политическая составляющая.