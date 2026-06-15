Если все пункты согласованного между США и Ираном меморандума будут выполнены должным образом, Тегеран сможет создать в регионе новые условия. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает агентство IRIB.

Президент Ирана также добавил, что подробности меморандума будут опубликованы в ближайшее время.

Пезешкиан также выразил благодарность членам переговорной группы — спикеру парламента Ирана Мохаммед-Багеру Галибафу, главе МИД Аббасу Арагчи, членам Высшего совета национальной безопасности и всем, кто сыграл роль в этом процессе.

Проект меморандума между Ираном и США состоит из 14 пунктов. Документ требует немедленного и постоянного прекращения военных действий на всех направлениях, включая Ливан.

США, в свою очередь, должны вывести свои войска из регионов, близких к Ирану, а также обязуются уважать суверенитет страны и не вмешиваться во внутренние дела.

Меморандум также предусматривает полное снятие морской блокады в течение 30 дней и открытие Ормузского пролива для свободного судоходства.

Кроме того, документ предполагает приостановку санкций на продажу нефти, обязательство США не вводить новые ограничения и не наращивать военное присутствие в регионе во время переговоров.

Также предусмотрен доступ Ирана к замороженным активам на сумму около 24 млрд долларов и участие США и их союзников в восстановлении иранских объектов, общая стоимость которых оценивается примерно в 300 млрд долларов.

Тегеран, со своей стороны, обязуется не производить ядерное оружие. Ожидается, что окончательное соглашение будет достигнуто после 60 дней переговоров.

Радикальная группировка «Хезболла» заявила о поддержке этого меморандума, отметив, что он приводит к всеобъемлющему прекращению огня на всех фронтах, включая Ливан.

Напомним, что о достижении соглашения между США и Ираном 15 июня объявил глава Белого дома Дональд Трамп.