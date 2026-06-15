Азербайджан в очередной раз обеспечил транзит грузов из России в Армению через свою территорию. Как сообщает «Азертадж», сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кясик отправлено 7 вагонов зерна весом 490 тонн.

Отметим, что до сих пор из России в Армению транзитом через Азербайджан поставлено более 29 тысяч тонн зерна, свыше 7 тысяч тонн удобрений, 414 тонн антрацита (вид каменного угля), 133 тонны алюминия и 68 тонн гречневой крупы.

Наряду с транзитом, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. До сих пор из Азербайджана в Армению отправлено более 13 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95.