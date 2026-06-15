Политолог Эльдар Намазов прокомментировал итоги парламентских выборов в Армении и их возможное влияние на будущее армяно-азербайджанских отношений.

По его словам, ЦИК Армении утвердил итоги выборов, по результатам которых партия премьер-министра Никола Пашиняна победила, получив абсолютное большинство мест в парламенте. При этом, как отметил Намазов, у нее нет конституционного большинства для проведения референдума по принятию новой Конституции.

«А это, как известно, ключевое условие для подписания мирного договора с Азербайджаном», — подчеркнул политолог.

Намазов отметил, что в связи с этим в СМИ и социальных сетях появилось много эмоциональных и противоречивых реакций — от заявлений о том, что «теперь Азербайджан будут вынуждать отказаться от требования изменить Конституцию Армении», до утверждений в духе «зачем нам вообще мир с Арменией, если Пашинян не получил конституционного большинства».

«Но попробуем разобраться в случившемся без эмоций», — заявил он.

По словам политолога, свыше 40% армянских избирателей, участвовавших в голосовании, отдали голоса за политические силы с реваншистской повесткой.

«Это обстоятельство уже говорит о том, что подписание мирного договора в ближайшее время — не самая разумная идея. Армянское общество пока не готово к этому», — отметил Намазов.

В то же время он обратил внимание на изменения, произошедшие в армянском обществе за последние годы.

«Еще шесть лет назад 99,999% армянских избирателей поддерживали агрессивный подход и не соглашались на возврат даже части оккупированных территорий в обмен на мир. Сейчас они уже в меньшинстве, и большая часть избирателей голосует за мир с Азербайджаном. Это говорит о том, что армянское общество трансформируется и движется в направлении мира с Азербайджаном», — подчеркнул политолог.

Намазов также отметил, что большинство армянских избирателей проголосовало за мир с Азербайджаном в условиях, когда реваншистские политические силы получили «откровенную и полную поддержку Армянской церкви, зарубежной диаспоры и России».

«Причем в последнем случае против правительства Никола Пашиняна публично выступила вся верховная политическая власть РФ во главе с Путиным, и в отношении Армении были применены экономические санкции. Это делает успех армянских властей на выборах еще более весомым», — заявил он.

Говоря о возможном давлении на Азербайджан по вопросу необходимости убрать из Конституции Армении территориальные претензии, Намазов заявил, что такого давления быть не может.

«В ходе переговорного процесса все серьезные международные игроки признали обоснованность нашего требования. Могут быть отдельные попытки со стороны малознакомых с ситуацией персон и ангажированных организаций, но как относится Азербайджан к таким лицемерным действиям — уже хорошо знают во всем мире», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что необходимо четко разделять мирный договор и мирный процесс.

«С мирного договора может начаться мирный процесс, но также сперва может начаться мирный процесс и привести на каком-то этапе к мирному договору. Международный опыт показывает, что возможны оба сценария — в зависимости от специфических политических и иных условий», — сказал Намазов.

По его оценке, после этих выборов Азербайджан и Армения, скорее всего, продолжат мирный процесс в соответствии с ранее определенными рамками. Речь идет о реализации трехсторонних соглашений Азербайджан — Армения — США по открытию коммуникаций, включая Зангезурский коридор, налаживании торговых связей, делимитации и демаркации границ, а также расширении общественных контактов.

«Необходимо пройти этап мирного сосуществования, чтобы прийти к устойчивому миру», — подчеркнул политолог.

Ключевыми маркерами этого процесса, по словам Намазова, должны стать отражение основных параметров мирного процесса в программе нового правительства Армении, которое предстоит утвердить в ближайшее время, а также закрепление всех договоренностей о строительстве мира в регионе со стороны руководства Азербайджана, Армении, Турции и США на площадке предстоящего саммита НАТО в Анкаре в начале следующего месяца.

При этом политолог отметил, что, отдавая приоритет мирному процессу, Азербайджан должен сохранять военную готовность.

«Не будет излишним напомнить, что, отдавая приоритет мирному процессу, наши вооруженные силы должны сохранять достигнутое многократное преимущество и быть готовыми к любому варианту развития ситуации в регионе. Как показал опыт, этот фактор играет решающую роль в трансформации армянского общества в сторону мира с Азербайджаном», — резюмировал Эльдар Намазов.