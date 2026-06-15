Европейская комиссия выделяет Франции кредит на военные нужды в размере €15 млрд в рамках программы SAFE. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в преддверии саммита G7 в Эвиане.

«17 июня мы подпишем с Францией соглашение о займе в €15 млрд. Благодаря своей мощной военной промышленности Франция — это ключевая страна для европейской безопасности. SAFE поможет странам усилить их военные возможности, поддержит их военно-промышленный потенциал и возможности помогать Украине», — заявила глава ЕК.

Отметим, что объем военного кредитания в рамках программы SAFE составляет €150 млрд. По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия уже распределила между странами ЕС €78 млрд из общего объема.