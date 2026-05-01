Проблемы колониального наследия продолжают сдерживать экономический рост многих стран, сохранившихся после периода колонизации. Об этом заявила представительница Габона Анжелика Вала на международном форуме в Баку, посвящённом роли молодёжи в постколониальном развитии, организованном Бакинской инициативной группой, сообщает Minval Politika.

По её словам, спустя более 60 лет после обретения независимости ряд стран по-прежнему сталкивается с экономической зависимостью, структурным неравенством, политической нестабильностью, социальными конфликтами, а также ослаблением институтов и постепенной утратой культурного наследия. Всё это, как отметила спикер, напрямую препятствует устойчивому развитию и прогрессу обществ.

Особое внимание в выступлении было уделено роли молодёжи. Анжелика Вала подчеркнула, что молодое поколение обладает значительным потенциалом для инноваций, социальной трансформации и экономического роста, однако его участие в управлении государством остаётся ограниченным. Она отметила, что для эффективного вовлечения молодёжи необходимо создание правовых механизмов, расширяющих её участие в демократических процессах, а также интеграция молодых людей в органы принятия решений. Среди предложенных мер также были названы развитие программ лидерства и гражданского образования, поддержка предпринимательства и инноваций, укрепление международного сотрудничества и сохранение культурной идентичности.

В завершение выступления представительница Габона подчеркнула, что инвестиции в молодёжь являются ключевым условием экономического роста, технологического прогресса и социальной стабильности, а их активное участие — основой построения справедливого и устойчивого будущего.