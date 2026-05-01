Многие современные государства сформировались в результате колониальных процессов, когда границы определялись без учета исторических, культурных и этнических особенностей народов. Об этом заявил представитель движения «Халистан» Чахал Акашдип Сингх, выступая на международной конференции «Усиление роли молодежи в постколониальный период».

Он выразил благодарность Бакинской инициативной группе (БИГ) и её исполнительному директору Аббасу Аббасову за организацию мероприятия, подчеркнув его значимость для обсуждения роли молодежи в формировании постколониального будущего.

Продолжая свою речь, спикер отметил, что Индия «не является исключением» и, по его словам, также представляет собой продукт колониальных конструкций. В частности, он заявил, что для сикхов это выразилось во «включении исторически суверенного народа в состав государства, не отражающего их политические, духовные и цивилизационные основы».

Чахал Акашдип Сингх подчеркнул, что, по его мнению, современная Индия «не является нейтральным государством», а представляет собой «продолжение колониальной системы», где отношения с сикхской общиной, как он утверждает, «определялись принуждением и насилием».

По его словам, в таком контексте вопрос расширения прав и возможностей не может ограничиваться лишь представительством или правами внутри существующей системы. «Речь должна идти о суверенитете», — отметил он, добавив, что сикхи, согласно их традиции, не рассматривались как сообщество, существующее в рамках чужого государства.

Он также подчеркнул, что идея «Халистана» не должна восприниматься как исключительно политическое требование или реакция, а представляет собой более глубокую концепцию, связанную с утверждением сикхского суверенитета, основанного на собственных культурных и мировоззренческих принципах.

В своем выступлении спикер связал данный вопрос с более широкой глобальной повесткой, отметив, что переосмысление колониального наследия касается не только одной общины. Он упомянул солидарность с различными группами, подчеркнув необходимость совместной борьбы против форм угнетения.

Отдельное внимание было уделено роли молодежи. По словам Чахала Акашдипа Сингха, расширение возможностей молодежи должно означать не просто участие в существующих системах, но и готовность критически переосмысливать их основы.