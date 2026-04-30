Американский лидер Дональд Трамп заявил, что европейские страны — члены НАТО «устроили бардак» в Украине.

Такую позицию он изложил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Он выступил с критикой в адрес членов Североатлантического альянса из числа европейских стран за отсутствие поддержки американской военной операции против Ирана.

«Мы ведь помогали им с Украиной. Они устроили в Украине бардак, полный бардак», — заявил американский лидер. «Украина никак не касается [США], нас разделяет океан. А вот их это касается», — добавил президент США.

Лидер США отметил, что его предшественник на высшем государственном посту Джо Байден «передал [Украине] $350 млрд». «Это безумие. Это одна из причин, по которым конфликт продолжается», — подчеркнул американский президент.