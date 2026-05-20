США предъявили обвинения одному из лидеров Кубинской революции Раулю Кастро по делу об убийстве и уничтожении воздушного судна, следует из материалов, опубликованных в электронной базе федерального суда Южного округа штата Флорида.

В частности, американская прокуратура предъявила 94-летнему Кастро обвинения по четырем эпизодам убийства, двум эпизодам уничтожения воздушного судна, а также в преступном сговоре с целью убийства граждан США.

Помимо Кастро, ответчиками по данному делу проходят еще пять человек.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ заявил, что вымышленные обвинения в отношении Кастро, которые предъявило правительство США, не имеют под собой никаких правовых оснований и преследуют цель оправдать безрассудство потенциальной военной агрессии Вашингтона против республики.