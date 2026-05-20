Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Центральной России к 20 мая были вынуждены полностью остановить или существенно сократить переработку нефти и выпуск нефтепродуктов после атак беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расчеты, основанные на официальных данных и информации источников.

По данным агентства, в 2026 году число атак беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру заметно выросло, а количество нефтеперерабатывающих заводов, подвергшихся ударам с начала года, увеличилось вдвое. Во второй половине мая работа НПЗ Центральной России, обеспечивающих внутренний рынок топливом и значительную часть экспорта нефтепродуктов, оказалась практически парализована.

Среди крупных предприятий, подвергшихся атакам, агентство называет НПЗ в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле.

Так, с 15 мая полностью остановлена Рязанская НПК, а с 17 мая — Московский НПЗ. Ярославский завод «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) с прошлой недели работает примерно на четверти своей мощности. Один из крупнейших российских НПЗ – «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) мощностью 20 млн тонн нефти в год – полностью остановлен с 5 мая. Еще одно крупное предприятие – «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) мощностью 17 млн тонн в год – подверглось атаке 20 мая. Удалось ли заводу сохранить частичную работоспособность, пока неизвестно.

Суммарная мощность НПЗ, полностью или частично прекративших работу, превышает 83 млн тонн в год, или около четверти общей нефтеперерабатывающей мощности России. На эти предприятия приходится более 30% выпуска автомобильного бензина и около 25% производства дизельного топлива в стране.