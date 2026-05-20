Россельхознадзор сообщил, что с 22 мая вводятся ограничения на ввоз в Россию цветочной продукции из Армении.

«Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции происхождением и отправлением из Армении до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов», – говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

В Россельхознадзоре пояснили, что решение принято в целях обеспечения фитосанитарного благополучия и защиты экспортного потенциала России.

Там также уточнили, что при ввозе 96,2 млн штук цветочной продукции из Армении было выявлено 135 объектов, подпадающих под карантинные требования ЕАЭС.