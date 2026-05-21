Украинские Силы беспилотных систем совместно с СБУ нанесли удар по объекту в городе Снежное Донецкой области, где велась подготовка российских операторов беспилотников и производство комплектующих для БПЛА, сообщает «Наша Нiва».

По имеющимся данным, в результате удара были уничтожены производственные и ремонтные помещения. Там же находились несколько бронеавтомобилей «Тигр», доставленных на ремонт – техника была полностью выведена из строя.

Сообщается также о гибели руководителя школы подготовки – подполковника с позывным «Бурый». Общие потери личного состава составили не менее 65 человек, утверждает украинская сторона.

Кроме того, были уничтожены боеприпасы и комплектующие, предназначенные для производства беспилотных систем.

В Киеве заявили, что удары по подобным объектам позволяют снизить возможности российской армии по подготовке операторов БПЛА, ремонту техники и снабжению подразделений.