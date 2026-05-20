Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе «сложного» телефонного разговора обсудили возможное соглашение с Ираном, сообщает Axios.

Портал утверждает, что после беседы Нетаньяху пришел «в ярость».

Axios отмечает, что израильский премьер занимает крайне скептическую позицию в отношении переговорного процесса и выступает за возобновление военных действий. Трамп, в свою очередь, продолжает настаивать, что сделка достижима, однако допускает возвращение к силовому сценарию, если договоренности не будет достигнуто.

В ходе телефонного разговора американский лидер сообщил, что посредники работают над «письмом о намерениях», которое должны подписать США и Иран. Документ должен формально закрепить завершение конфликта и запустить 30-дневный период переговоров по ключевым вопросам, включая ядерную программу Ирана и открытие Ормузского пролива. При этом стороны не пришли к единому мнению о дальнейших шагах, пишет Axios. Нетаньяху намерен в ближайшие недели посетить Вашингтон для встречи с Трампом, сообщили источники.

Портал также пишет, что Катар и Пакистан при участии других посредников передали США и Ирану «скорректированный меморандум о мире». Цель инициативы – добиться более конкретных обязательств со стороны Ирана по ядерной программе, а также разъяснений со стороны США о механизме постепенного размораживания иранских активов. По данным издания, именно этот документ мог стать предметом обсуждения между Трампом и Нетаньяху.