Новый раунд переговоров между Ираном и США после завершения основных обрядов хаджа в конце мая состоится в Исламабаде, как утверждают источники, сообщает Iran International со ссылкой на источники.

По их данным, встреча пройдет после завершения паломничества мусульман в Мекку и Медину. В 2026 году основные обряды хаджа, включая стояние на горе Арафат и последующий праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам), ожидаются 26–27 мая.

Источники также сообщили, что командующий армией Пакистана может посетить Иран уже 21 мая, чтобы объявить о завершении подготовки окончательного проекта соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

В то же время официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться сообщениями в рамках урегулирования конфликта на основе предложения Ирана, состоящего из 14 пунктов. Основное внимание в инициативе уделяется прекращению военных действий и мерам по укреплению доверия.