Минобороны Великобритании сообщило о перехвате российскими истребителями разведывательного самолета Королевских ВВС над Черным морем.

По информации ведомства, инцидент произошел с участием самолета Boeing RC-135 Rivet Joint, выполнявшего плановый полет. В ходе сближения истребители приблизились к борту Королевских ВВС примерно на шесть метров, после чего на борту сработали аварийные системы.

«Несмотря на безрассудные действия, которые продемонстрировали российские истребители, экипаж Британии проявил профессионализм и успешно завершил выполнение задачи», – говорится в заявлении.

Полет выполнялся в рамках плановых операций НАТО по обеспечению безопасности восточного фланга альянса.