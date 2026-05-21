Прокремлевский блок «Сильная Армения» в случае прихода к власти намерен запретить гражданам Азербайджана приобретение земельных участков и недвижимости в Армении, заявил кандидат в премьер-министры от объединения Самвел Карапетян.

«Мы примем законы, запретив азербайджанцам покупать землю и дома, получать подарки в Армении», – сказал Карапетян.

Он утверждает, что якобы 300 тысяч азербайджанцев «уже собираются вторгнуться в Армению, скупая земельные участки, дома».

«Все уже знают, что для них освобождают села, школы и детсады», – заявил лидер блока.