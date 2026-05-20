Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обсудил двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и региональную повестку.

В ходе беседы лидеры обсудили состояние турецко-американских отношений, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Эрдоган назвал продление режима прекращения огня в регионе позитивным развитием событий. По его словам, спорные вопросы могут быть урегулированы рациональным путем, а Анкара намерена и дальше поддерживать конструктивные инициативы.

Турецкий лидер также подчеркнул важность сохранения стабильности в Сирии для всего региона и отметил, что поддержка Анкарой сирийской стороны будет продолжена.

Кроме того, Эрдоган выразил соболезнования Трампу в связи с нападением на мечеть в Сан-Диего, произошедшим несколько дней назад. Он подчеркнул, что Турция выступает против любых преступлений на почве ненависти вне зависимости от того, против какой религиозной группы они направлены.