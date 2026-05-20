Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что американский ледокольный флот представлен лишь одним устаревшим судном, тогда как у России насчитывается около полусотни ледоколов.

«Мы освоим это ремесло и у нас будет много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас – 1, (и он) очень старый, это просто глупо», – сказал Трамп в ходе выступления перед выпускным курсом Академии Береговой охраны США в Гротоне (штат Коннектикут).

По его словам, США нацелены на контроль всей Арктики с помощью большого флота ледоколов. «В течение короткого времени у нас будет не менее 55 кораблей», — добавил американский лидер.

Ранее США заказали строительство двух ледоколов в Финляндии, еще четыре корабля будут построены на американских верфях. Кроме того, в ближайшее время власти Соединенных Штатов намерены заключить контракт на еще пять ледоколов.