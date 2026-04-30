Военную помощь Украине должны оплачивать государства Европы, в этом заключается политика администрации США, заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса американский военный министр Пит Хегсет.

Принимавший участие в слушаниях сенатор Энгес Кинг (независимый, от штата Мэн) продемонстрировал Хегсету таблицу, отражающую сокращение военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, а также расширение роли ЕС в таком финансировании. «Почему мы бросаем Украину на произвол судьбы?» — спросил у министра законодатель, передает ТАСС.

«Это прекрасная таблица. Считаю, что именно этого мы и хотим. Мы хотим, чтобы Европа активизировалась, финансировала и брала на себя бремя [ответственности]. Они — богатые страны, стоящие $20 трлн <…>. Европа может активизироваться, Европа может финансировать это. И они делают это посредством нашей инициативы PURL, а также через Европейское командование [Вооруженных сил США]», — ответил Кингу Хегсет.

Как он отметил, «именно это хотят видеть американцы — чтобы активизировались и финансировали [Киев] другие страны».

«Если это настолько важно для Европы <…>, то европейским странам следует за это платить. Именно об этом свидетельствует данная таблица. И в этом и заключается политика администрации [США]», — подчеркнул глава американского военного ведомства. По его словам, «угроза намного ближе к богатым и дееспособным странам в Европе».

При этом Хегсет также заверил, что президент США Дональд Трамп продолжает содействовать урегулированию украинского конфликта.