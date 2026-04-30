Украинский конфликт должен быть урегулирован таким образом, чтобы обеспечить мир и восстановить стабильность в Европе. Его затягивание не приносит пользы ни сторонам конфликта, ни европейским странам, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Продолжающаяся пятый год война не может считаться нормальной в Европе. Она не приносит пользы ни Украине, ни России, и уж точно ни остальной Европе. Необходимо вновь активизировать дипломатию, <…> война должна завершиться таким образом, чтобы обеспечить мир и восстановить стабильность на континенте», — приводит высказывания Фидана газета Star.

По его мнению, риск эскалации конфликта сохраняется. «Риск эскалации по-прежнему велик. Что если война географически перекинется на одну из стран Европы? Что если война системно перейдет от стадии использования конвенционального оружия к тактическому ядерному, а затем и к полной ядерной стадии? Пока эта война продолжается, угроза эскалации сохраняется», — отметил Фидан.

Глава МИД Турции напомнил, что его страна четырежды принимала переговоры по Украине и вновь готова стать их хозяйкой, чтобы добиться достижения справедливого и прочного мира. «Украина — это испытание не только для посредничества, но и для будущего европейской безопасности», — заявил Фидан.