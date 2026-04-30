Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял кандидата от Республики Корея на должность судьи Международного суда ООН Чин-Хён Паика.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам деятельности в рамках международных организаций, в том числе в связи с предстоящими выборами судей Международного суда ООН.

Чин-Хён Паик подробно проинформировал о своей профессиональной деятельности, опыте в сфере международного права и приоритетах, которые он планирует продвигать в Международном суде ООН.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул значение, которое Азербайджан придаёт верховенству международного права, многостороннему сотрудничеству и усилению роли международных судебных институтов. В этом контексте было отмечено, что Азербайджан всесторонне подходит к выборам судей Международного суда ООН и внимательно рассматривает профессиональные качества кандидатов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, в том числе по текущей ситуации в Южном Кавказе.

Министр проинформировал собеседника о мерах, реализуемых Азербайджаном в постконфликтный период для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе.

Стороны обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.