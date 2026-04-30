В Армении — очередная волна арестов офицеров и гражданских сотрудников Министерства обороны. Здесь ещё с 2018 года, то есть с момента прихода к власти Никола Пашиняна, тянется дело о распределении квартир военнослужащим. И вот на днях ещё одним обвиняемым по этому делу, как сообщает «Грапарак», стал бывший замглавы МО Армении Ара Назарян. Он с 2007 по 2017 года занимал должность замминистра, а затем до 2020 года работал в качестве замглавы МЧС.

Куда больше шума, однако, наделал другой арест. В Армении на два месяца арестован член партии «Сильная Армения», бывший военный разведчик Артур Аванесян (Кандаз). Он подозревается в даче взятки на выборах. В рамках того же дела были задержаны ещё три сторонника партии «Сильная Армения». В Службе национальной безопасности Армении опубликовали запись прослушки, на которой слышна беседа Аванесяна со сторонниками на карабахском диалекте. В СНБ уверяют, что Аванесян пытался подкупить собеседников обещанием трудоустройства в случае, если они отдадут голоса за партию. Сторонники «Сильной Армении» уже запустили свою версию: Артура Аванесяна «не так поняли», собеседники выражают недовольство ситуацией в стране и жалуются на безработицу, а в ответ Аванесян пообещал, что «после победы на выборах будет и работа, и земля, и праздник». Заодно в партии заявили, что власти осуществляют мечты азербайджанцев, задерживая известных ветеранов.

Честно говоря, трудно поверить, что ветераны разбитой армянской армии представляют такую уж опасность для Азербайджана. Конечно, в самой Армении или, по крайней мере, в реваншистских кругах их могут считать едва ли не «золотым фондом», но на деле большая часть этих «ветеранов» очень хорошо знает, как убегать от азербайджанских беспилотников и потом рассказывать сказки о «турецком спецназе», «сирийских наёмниках» или ещё о ком-нибудь. Другой вопрос — опасность для самого Пашиняна и его команды.

Здесь нужна ретроспектива. Отношения с армейской верхушкой у нынешнего премьера не заладились с самого начала. Не в последнюю очередь потому, что в армии было предостаточно выходцев из Карабаха, которых Никол Воваевич считал «агентами прежних властей». Первую антикоррупционную зачистку в армии он начал в 2018 году, едва утвердившись в премьерском кресле. Что, впрочем, не помешало вернуть в Минобороны даже с повышением того же Давида Тонояна, которого перевели в МЧС после провальных для Армении апрельских боёв 2016 года.

Первая антикоррупционная зачистка закончилась, по сути, ничем. Вторая волна арестов военнослужащих последовала уже после 44-дневной войны. Здесь уже речь шла не только о коррупции — на офицеров пытались переложить ответственность за проигранную войну и настоящий анализ причин поражения Армении спрятать за рассуждениями и обвинениями об «оставлении позиций без приказа» и т. д. И вот теперь, накануне выборов, — новая волна. И в общем-то понятно, почему. Судя по всему, в доме 26 по улице маршала Баграмяна в Ереване всерьёз опасаются новой попытки военного переворота. Первую, по горячим следам проигранной войны, напомним, предпринял уже бывший начальник ГШ ВС Армении Оник Гаспарян, и тогда переворот носил прямо-таки опереточный характер. Но теперь всё может быть куда серьёзнее. В армии предостаточно не только выходцев из Карабаха — там достаточно сильны пророссийские настроения и влияние Москвы. Той самой Москвы, где до предела раздражены заигрываниями Пашиняна с Европой и его демонстративными ссорами с ОДКБ. Вопрос, попытается ли Москва разыграть «военную карту», стоит того, чтобы его озвучить.

Вопрос лишь в том, что отдельными арестами персон вроде Ара Назаряна и Артура Аванесяна эту проблему не решить.