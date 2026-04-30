В Грузии завершилось строительство нового моста на автомобильной дороге международного значения Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи.

Информацию об этом распространил Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии.

Было отмечено, что мост шириной 14,6 метра и протяженностью 31,7 метра имеет две опоры.

Проект финансировался из государственного бюджета, его стоимость составила 1 768 900 лари.

Отметим, что данный мост расположен на дороге международного значения, ведущей из Грузии в Азербайджан.