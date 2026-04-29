Союзники просили Украину не атаковать нефтяные объекты в России из-за конфликта на Ближнем Востоке, но Киев отказался.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

«Мы получили сообщения от партнеров о том, что из-за этого кризиса на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать энергетическую инфраструктуру в России. И, конечно, я сказал: нет, мы ответим», — сказал он.

Зеленский добавил, что предлагал заключить энергетическое перемирие, но пока не получил ответа на эту инициативу.

