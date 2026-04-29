Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обсудил с заместителем министра иностранных дел Колумбии вопросы сотрудничества между двумя странами.

«Мы провели плодотворные переговоры с заместителем министра иностранных дел Колумбии Хуаной Эсперансой Кастро Сантамарией во время её визита в Азербайджан. Текущий уровень политического диалога между нашими странами является обнадёживающим. Существует значительный потенциал для расширения сотрудничества в экономике и торговле, культурно-гуманитарной сфере, туризме, а также в развитии контактов между людьми.

И Азербайджан, и Колумбия сталкиваются с проблемой мин, и мы также обсудили возможности сотрудничества и обмена опытом в этой области. Мы выражаем благодарность колумбийской стороне за поддержку в продвижении испанского языка в Азербайджане», — написал Хикмет Гаджиев в соцсети Х.