Счетная палата предложила ужесточить нормы, регулирующие внесение изменений в договоры по государственным закупкам.

Соответствующее предложение отражено в отчете палаты о деятельности за 2025 год, сообщает Report.

В документе отмечается, что, несмотря на действующие ограничения на изменение условий закупочных контрактов после их вступления в силу, в ряде случаев наблюдаются злоупотребления этими положениями.

По данным палаты, особенно проблемными являются изменения сроков исполнения и стоимости контрактов, которые могут заранее согласовываться между заказчиком и поставщиком, создавая ограничения для других участников и обеспечивая ценовые преимущества.

Подчеркивается, что изменение срока исполнения — одного из ключевых критериев оценки предложений — негативно влияет на прозрачность закупок и конкурентную среду.

Кроме того, отсутствие четкого регулирования штрафных санкций за неисполнение договорных обязательств приводит к снижению ответственности сторон и эффективности закупок.

В связи с этим Счетная палата предлагает ужесточить нормы, регулирующие возможность внесения изменений в договоры, четко определить случаи допустимого изменения сроков исполнения, а также закрепить в законодательстве прозрачные механизмы применения штрафов.