Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Иран может попытаться использовать Кыргызстан как «канал для контрабанды» и обхода санкций, сообщает информагентство Jewish News Syndicate (JNS).

По данным издания, заявление прозвучало во время визита Ицхака Герцога в Астану на встрече с раввинами Центральной Азии. Поводом стала недавняя поездка в Бишкек замминистра обороны Ирана Резы Талаи Ника для участия в совещании глав Минобороны стран-членов ШОС.

«Здесь нет случайностей, и иранцы, возможно, пытаются использовать Кыргызстан в качестве контрабандного маршрута, пытаясь получить материалы, которые мы пытаемся предотвратить. Нам нужно следить за этим, и я подниму этот вопрос в Иерусалиме», — отметил израильский президент.