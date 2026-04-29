Агентство по финансовому мониторингу Казахстана сообщило о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ — RAKS Exchange. Об этом ведомство заявило в своем Telegram-канале.

По данным АФМ, через платформу проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот сервиса превысил $224 млн.

В рамках расследования специалисты проанализировали свыше 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков и даркнет-площадками. В результате были заморожены цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT, из которых 3,2 млн USDT уже конфискованы и переведены на специальный счет агентства.

В АФМ заявили, что операция позволила пресечь канал финансирования наркоторговли, сорвать крупные поставки наркотиков и остановить работу ряда наркомагазинов.