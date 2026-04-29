Для Баку, Сумгайыта и Абшерона готовятся новые сейсмические карты. Цель этих карт — более точное определение уровня сейсмического риска в этих районах и обеспечение принятия научно обоснованных решений в области строительства и городского планирования, особенно в густонаселенных районах.

Об этом заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Адиль Абдуллаев.

Он отметил, что новые карты будут отражать не только возможные очаги землетрясений, но и степень чувствительности территорий для строительства.

В свою очередь генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Йетирмишли подчеркнул, что точно спрогнозировать землетрясение заранее невозможно.

«Однако на основе текущих наблюдений разрушительное землетрясение на территории страны не ожидается», — отметил он.