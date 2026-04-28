Товары и транспортные средства, не оформленные в течение шести месяцев с момента прохождения таможни, будут передаваться в государственную собственность.

Об этом говорится в проекте изменений в Таможенный кодекс.

Отметим, что данный документ включён в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 1 мая.