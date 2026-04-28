Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Габале с делегацией во главе с государственным министром Министерства иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Саидом бен Мубараком Аль-Хаджери.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития дружественных и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и ОАЭ.

Стороны выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и обсудили перспективы расширения сотрудничества в различных областях, включая экономику, торговлю, инвестиции, энергетику, транспорт и логистику, высокие технологии, образование и другие сферы.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал делегацию о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане и крупных инфраструктурных проектах, реализуемых в регионе, а также подчеркнул значимость участия компаний ОАЭ в проектах, осуществляемых в нашей стране.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества на международных платформах.