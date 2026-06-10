Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет арестовывать имущество, включая средства на банковских счетах, у граждан России, находящихся за рубежом и совершивших административные правонарушения против интересов РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень таких правонарушений вошли, в частности, «дискредитация ВС РФ», призывы к введению санкций против России, пропаганда «нацистской символики», а также производство и распространение экстремистских материалов. Отдельно закреплена ответственность за неуплату штрафов по подобным делам.

Закон предусматривает возможность ареста имущества привлекаемых к ответственности лиц, включая денежные средства на банковских счетах. При этом стоимость арестованных активов может превышать сумму назначенного штрафа.

Кроме того, если гражданин находится за пределами России и его невозможно уведомить о процессуальных действиях, суд обязан назначить ему защитника. В случае прекращения дела расходы на его оплату компенсируются за счет федерального бюджета.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.